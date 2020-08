La quarta puntata della rassegna dedicata alle ricette scomparse è davvero speciale. Francescopaolo D'Adamo e sua mamma Elena, dopo tre ricette tipicamente vastesi, il sanguinaccio, i ravioli dolci e i torroncini, propongono una preparazione "innovativa": la marmellata di arance cinesi, quelle piccole arance che spesso si trovano nei giardini come piante ornamentali ma i cui frutti sono molto apprezzati.

Il frutto utilizzato non è certamente tradizionale, ma la preparazione, senza l'uso di nessun altro ingrediente che non siano gli arancini e lo zucchero, è proprio come si faceva una volta. Sapori decisamente genuini, da molti dimenticati e forse da tanti mai provati.

Buona visione e buon appetito!

Video di Francescopaolo D'Adamo