Al via nei prossimi giorni gli interventi di manutenzione straordinaria per ripristinare i due pozzi inattivi sulla piattaforma Rospo Mare C, accelerando cosi' i tempi per il recupero finale. Le operazioni si completeranno entro il prossimo giugno e verranno eseguite dall'impianto tipo Jack up Perro Negro 8.La produzione del campo petrolifero e' ferma per completare le verifiche sulle condutture di adduzione della produzione alla nave Alba Marina, dopo il presunto incidente del 22 gennaio. (Ansa)