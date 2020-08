Il professor Luigi Schips è stato nominato direttore ad interim della Clinica Urologica dell’Ospedale di Chieti. Il provvedimento è stato firmato dal manager della Asl Lanciano Vasto Chieti, Francesco Zavattaro, a seguito della sospensione dall’incarico di direttore del professor Raffaele Tenaglia, come previsto da un’ordinanza del Gip del Tribunale di Chieti.



L’Azienda sanitaria locale ha infatti provveduto a sospendere la convenzione con l’Università «Gabriele d’Annunzio» di Chieti relativamente alla direzione dell’unità operativa complessa di Clinica Urologica dell’ospedale teatino. La scelta è ricaduta sull’unico urologo direttore di struttura complessa nell’organico dell’Azienda.



Schips, 48 anni, abruzzese, già professore associato all’Università di Graz, è attualmente alla guida dell’Urologia negli ospedali di Vasto e Lanciano. Vanta una specifica competenza in chirurgia mini-invasiva e in chirurgia robotica.