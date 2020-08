Massimo Marconato non sarà più il portiere della Vastese, nel pomeriggio di oggi ha salutato i suoi compagni di squadra comunicando i motivi di questa scelta, legata alla partecipazione ad un torneo di beach soccer che si svolgerà in Brasile a marzo. Sembra però che siano altre le cause che hanno spinto l'estremo difensore biancorosso a lasciare la squadra.

Marconato chiude dunque anticipatamente e in modo del tutto inaspettato, la sua seconda esperienza tra i pali della Vastese, durata poco più di tre mesi, era infatti stato ingaggiato alla fine del mese di ottobre, dopo le due stagioni in C2, nel 2004/2005 e nel 2005/2006.

A questo punto è molto probabile che la società torni sul mercato per cercare un portiere da affiancare ad Andrea Di Santo, tra gli altri inizia a circolare il nome di Andrea Garibaldi che ha già difeso la porta dei biancorossi a inizio stagione, fino all'arrivo di Marconato.

Per la Vastese e i suoi tifosi un'altra notizia negativa in una stagione ricca di colpi di scena.



Il comunicato di Marconato. "Premesso che sono un professionista con la “P” maiuscola, con sommo rammarico mi trovo costretto a dare le mie dimissioni, per motivi personali. Mi dissocio, comunque, da qualsiasi voce girata in città questa mattina. Ripeto, che il mio comportamento è sempre stato quello di un professionista vero. Qualsiasi persona che dubiti della mia serietà professionale è invitata ad avere un confronto con la mia persona. Ringrazio tutti ed auguro alla squadra e alla società ogni bene".