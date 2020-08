Da alcuni giorni è possibile iscriversi al Laboratorio gratuito di fotoritocco e grafica organizzato dal Progetto Giovani del Comune di Vasto in collaborazione con la Consulta Giovanile. Un corso per muovere i primi passi nell'affascinante mondo della grafica con particolare attenzione alle tecniche di fotoritocco e di fotografia digitale.



Il primo appuntamento è previsto martedì 12 febbraio alle ore 15 presso il Centro di Aggregazione Giovanile in via Ritucci Chinni 1, dietro la Chiesa San Paolo. Il corso è rivolto ai giovani di età compresa tra i 16 e i 30 anni.



E’ necessario che i corsisti portino ad ogni lezione il proprio computer portatile.



Per iscrizioni ed altre informazioni inviare una email a sideshow@hotmail.it oppure telefonare allo 0873.309455.





Assessorato alle Politiche Giovanili del Comune di Vasto

Progetto Giovani

Organizzazione: Associazione culturale Sideshow



