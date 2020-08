"Ci candidiamo a governare questo Paese". Ha le idee chiare Eliana Menna, consigliere provinciale dell'Idv e referente di Rivoluzione Civile nel Vastese. "Noi ci siamo opposti alle politiche di Monti e ora, con Ingroia, continuiamo a portare avanti la stessa linea". Parte così, da San Salvo, la campagna elettorale di Rivoluzione Civile. Gli attivisti dei partiti e movimenti che vi hanno aderito sono già in azione da alcuni giorni. "Sono convinta che questo territorio ci darà una mano - sostiene Eliana Menna- e in Abruzzo supereremo la doppia cifra. Gli altri candidati non guardano a quello che serve al nostro territorio. Noi invece sì".

Sono due i candidati espressi dal Vastese. Mariangela Antenucci, già candidata alla carica di sindaco di Cupello, è al numero 8 nella lista della Camera. "Dei 10 punti del programma di Antonio Ingroia, ritengo che 3 siano fondamentali e da affermare con forza. La legalità, anche come lotta alla criminalità che sta cercando di infiltrarsi nel nostro territorio. Il lavoro, che va sviluppato con politiche legate alle peculiarità delle nostre zone. E poi l'equità sociale, la solidarietà".

Donato Ranni, di Carunchio, è il terzo nella lista per il Senato. "Credo che dovremmo vedere ogni cosa che ci circonda sotto la lente dell'ecologia -dice l'esponente dei Verdi-. L'ambiente non viene assolutamente preservato. Ecco, io sono per uno sviluppo sostenibile. Dobbiamo mettere in campo azioni che facciano stare insieme il progresso con la tutela dell'ambiente. E poi va data la massima attenzione alle persone che vivono delle difficoltà, in particolare legate alla disabilità".

A San Salvo uno dei referenti è Emanuele Di Nardo, segretario cittadino dell'Idv. "Attorno ad Antonio Ingroia si sono ritrovati partiti ed esponenti della società civile. Dobbiamo tornare a sporcarci le mani, tornare alla passione politica, fare in modo che i cittadini tornino ad interessarsi. Io credo che la politica possa essere bella, nonostante tutto ciò che abbiamo visto in questi anni. Il nostro Paese ha bisogno di cose serie, non di barzellette come quella sull'IMU".

Dagli esponenti di Rifondazione Comunista la rivendicazione "per i referendum di cui siamo stati i promotori. E' stata una prima esperienza dei nostri partiti che hanno lavorato insieme. Erano anni che un referendum non raggiungeva il quorum. Quelli proposti da noi lo hanno raggiunto e hanno vinto". Nei prossimi giorni Rivoluzione Civile sarà impegnata nell'incontro con i cittadini, per presentare i 10 punti di programma e i candidati del territorio. Il candidato di spicco, Alfonso Mascitelli, sarà venerdì prossimo a Cupello per inaugurare il comitato elettorale e incontrare i cittadini.