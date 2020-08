Tornano al successo le ragazze della Pro Vasto Femminile. Nella terza giornata di ritorno del campionato di serie C le biancorosse hanno ottenuto un brillante successo per 5-2 contro la Torrese. Il morale alto servirà certamente per affrontare la prossima difficile sfida in casa della Women Soccer Hatria, che all'andata si impose sulle biancorosse per 1-0.

Nella gara contro la Torrese le vastesi sono partite subito bene. Nel primo tempo le reti di Mazzatenta e Malatesta portano il risultato sul 2-0. Ma nella ripresa sono state brave le ospiti a trovare il pareggio. E' ancora Malatesta, però, dopo una bella azione personale, a riportare la sua squadra in vantaggio. La squadra allenata da Nello Mazzatenta è brava a respingere gli attacchi delle avversarie, grazie ad un'ottima prova del reparto arretrato.

Passano i minuti e, su calcio di rigore, arriva il gol della sicurezza. Dopo un fallo di mano in area il direttore di gara decreta la massima punizione e l'espulsione della giocatrice ospite. Dal dischetto è Tiberio a realizzare. Anna Mazzatenta chiude i conti con la sua doppietta personale che fissa il risultato sul 5-2.

Una vittoria che alla Pro Vasto mancava da diverse settimane, se si esclude quella ottenuta contro il Chieti che però non porta punti in classifica. Ora Tumini e compagne lavoreranno intensamente alla ricerca della continuità per una seconda parte di stagione da protagoniste.