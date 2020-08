La scuola dell’infanzia paritaria Il Girotondo, dopo il grande successo del primo incontro del progetto “Emozionarti”, in collaborazione con il laboratorio di ceramica Creta Rossa sabato 16 febbraio presenta il 2° incontro: “Lo Stupore” ore 15.00. Il progetto didattico dedicato alle famiglie, genitori e bambini, dove si affronteranno e si confronteranno sulle emozioni interpersonali come la paura, lo stupore e la gioia.



Tutti possono partecipare, per i dettagli del progetto, ulteriori informazioni e iscrizioni agli incontri, rivolgersi direttamente alla scuola dell’infanzia paritaria Il Girotondo presso l’Istituto Gabriellini in via Silvio Pellico, 2 tel. 0873.363628.



I partecipanti riporteranno a casa i lavori realizzati solo dopo che i manufatti saranno stati cotti nell’apposito forno per ceramica. Le iscrizioni sono a numero chiuso e la quota di partecipazione è di 8 euro a bambino per incontro (gratuito per i genitori).

Il 3° incontro: “La Gioia” è in programma sabato 23 febbraio, dalle ore 15 alle 16.30.



Per info:

info@scuolailgirotondo.it

www.scuolailgirotondo.it