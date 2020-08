I piccoli allievi della scuola dell’Infanzia Santa Lucia, plesso dell'Istituto Comprensivo 2, martedì 5 febbraio hanno visitato la Libreria Mondadori di Vasto, ascoltato delle letture animate e condiviso una serena merenda. La visita rientra nell'iniziativa nazionale “In libreria con la classe" rivolta alle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado.

Accolti dalla responsabile della libreria, un primo gruppo di bambini della scuola ha potuto giocare con i libri, ascoltare alcune storie di Gianni Rodari animate dalla libraia e fare merenda in buona compagnia. Nei prossimi giorni tutte le sezioni della scuola, anche quelle dei bambini di tre anni ripeteranno l’esperienza.

L’esperienza non è nuova ai bambini della scuola Santa Lucia che da anni è impegnata con il progetto “Io leggo… un sacco” a favorire l’approccio dei bambini con il mondo dei libri e alimentare la loro curiosità per la lettura. A scuola è presente una biblioteca, aderente al circuito delle biblioteche “Nati per leggere”, che offre un servizio di prestito librario il fine settimana, al quale si aggiungono, nel corso dell'anno scolastico, letture animate tenute da docenti, nonni e volontari. La scuola partecipa inoltre al progetto nazionale del “Centro per il libro e la lettura” del Ministero per le Attività e i Beni Culturali “Il Maggio dei Libri”.

Concetta Delle Donne

Referente del progetto