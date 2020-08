Una delegazione dell’Istituto Economico e Tecnologico “F.Palizzi” di Vasto, formata dalla prof.ssa Annajole Andreini, dal prof. Giovanni Marra e da alcuni alunni del Corso Amministrazione, Finanza e Marketing, è ospite del “Lycèe polyvalent iles du nord” di Saint Martin (Francia) dal 31 gennaio al 7 febbraio. Lo scopo è la partecipazione all’incontro di progetto (Progetto Europeo “Comenius”) “The intercultural city – travel in a changing Europe”.



All’evento partecipano, oltre alla delegazione francese, anche i team provenienti da Ungheria e Portogallo. Durante la settimana di permanenza a Saint Martin, gli studenti di “Palizzi” presenteranno i lavori elaborati durante l’anno scolastico e li confronteranno con quelli dei loro partner europei.



Il Dirigente Scolastico del “Palizzi”, prof. Gaetano Fuiano, sottolineando l’importanza didattico-educativa del progetto, ha affermato che: “Solo la conoscenza e il sapere, vissuti in un’ottica di condivisione fra diversi, sono in grado di originare un reale e consapevole sentimento di cittadinanza europea. I nostri ragazzi saranno coloro che porteranno fuori dalle secche della crisi la nostra civiltà mettendo al centro la persona e la sua identità rinnovata”.



L’opportunità di partecipare all’incontro viene offerta dal “Palizzi” agli studenti più meritevoli, le cui spese di viaggio vengono sostenute con fondi dell’Unione Europea.