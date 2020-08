Da domani l'acqua potabile tornerà a essere erogata alle aziende di San Salvo. E' la comunicazione che in queste ore stanno ricevendo i dirigenti delle fabbriche di Piana Sant'Angelo. Si va verso la soluzione dell'emergenza idrica che ha costretto per due settimane le industrie a rifornirsi con le autobotti e diversi quartieri di Vasto e della riviera a subire interruzioni idriche dal tardo pomeriggio fino al mattino successivo.

La Regione e i responsabili degli enti competenti stanno firmando i necessari nulla osta. Ieri il governo regionale ha decretato lo stato di emergenza idrica per il Vastese, dove la potabilizzazione dell'acqua del Trigno era stata bloccata da Sian (servizio d'igiene degli alimenti e della nutrizione della Asl) il 22 gennaio sulla base delle analisi eseguite il 23 novembre, quando risultò nel punto di captazione di Lentella una concentrazione di fenoli (derivati degli idrocarburi) superiore al massimo consentito dalla legge. Attingere l'acqua del Trigno è necessario per garantire un'erogazione idrica costante: l'acquedotto del Verde, infatti, non ce la fa in base alla portata attuale a rifornire completamente Vasto, San Salvo e tutto il litorale. La Regione ha stabilito che l'acqua verrà prelevata più a monte, a San Giovanni Lipioni, dove è più pura.