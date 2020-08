L'11 dicembre del 2012, a seguito di una proposta del Lions Club di San Salvo, accolta e fatta propria dalla locale Amministrazione comunale, si è ufficialmente costituito il "Premio letterario Raffaele Artese - Città di San Salvo". I Lions hanno voluto così ricordare la figura di Raffaele Artese, uno dei fondatori del club cittadino nonché autore di diverse pubblicazioni di narrativa e saggistiche; l'Amministrazione comunale il nome di San Salvo, che intende affermare anche nell'ambito della cultura e dell'arte.



L'area del Premio si estende al Distretto Lions 108A, che comprende le regioni di Abruzzo, Molise, Marche e la Romagna.



Il 2 gennaio 2013, l'assemblea dei soci fondatori ha definito il Regolamento, il Direttivo e le cariche istituzionali per l'anno 2013, in maniera paritaria tra soci Lions e soci indicati dall'Amministrazione comunale. Sono risultati eletti al Comitato direttivo: Giovanni Artese (cui vanno le funzioni di Presidente), Silvana Marcucci (quelle di Vicepresidente), Romolo Chiancone (di Segretario), Virginio Di Pierro (di Tesoriere), Tiziana Magnacca, Antonio Cocozzella, Michele Molino e Francesco Stanziani. Nell'assemblea del Comitato direttivo del 17.01.2013 è stata nominata anche la Giuria che risulta formata dai proff.: Luigi Medea, Emilio Di Paolo, Maria Gaetana Di Iorio, Luigi Murolo e Annarosa Costantini.



Il Premio, per l'anno 2013, partirà con una sola sezione, di narrativa, riservata ad autori esordienti che abbiano pubblicato un romanzo, in edizione cartacea, nel periodo gennaio 2012-aprile 2013.



Il Bando per la partecipazione al Premio è stato appena pubblicato sul sito web che il direttivo ha approntato e si chiama www.premiosansalvo.it. Sul sito, si potranno trovare anche il Regolamento e il modulo di partecipazione, che gli autori interessati a concorrere dovranno far pervenire alla sede di via Istonia 1 insieme a tre copie a stampa del romanzo pubblicato.



L'impegno sarà ora di far conoscere il Premio e di instaurare rapporti utili con Case Editrici, Fondazioni e altri enti ed associazioni interessati, nell'auspicio che l'iniziativa possa essere pienamente recepita nel suo valore e nelle sue finalità culturali.





Il Direttivo del Premio