Mercoledì 6 febbraio alle ore 17 presso il Centro culturale Aldo Moro in Piazza Aldo Moro a San Salvo, si terrà la presentazione del Piano di marketing urbano per promuovere la riqualificazione e la valorizzazione delle attività economiche del centro storico.



La redazione del Piano è il risultato dell’Accordo che vede coinvolte la Camera di Commercio di Chieti e l’Amministrazione comunale di San Salvo, di concerto con le associazioni di categoria interessate.



Il progetto – realizzato dalla società Brd Consulting che ha operato in stretto contatto con il Comitato tecnico composto dai rappresentanti dei partner – ha previsto prima un’indagine utile a rappresentare meglio la domanda e l’offerta del territorio, eseguita attraverso ricerche qualitative e quantitative condotte sulle famiglie, sugli operatori economici e sui cittadini che frequentano il centro. In particolare, sono stati intervistati 90 operatori economici, 200 frequentatori del centro storico e 400 famiglie, residenti in città e nei comuni limitrofi.



Per avere una visione più puntuale della realtà cittadina, è stata realizzata una mappatura delle attività presenti nel centro storico nonché un’analisi del bacino di gravitazione che ha permesso di estrarre tutti i dati socio demografici relativi alla popolazione presente nell’area oggetto di studio. Dall’analisi dei singoli risultati si è arrivati, quindi, alla redazione del Piano di marketing urbano che contiene proposte nel settore turistico e culturale, delle attività economiche, nonché sulla programmazione degli interventi di completamento o ampliamento delle aree pedonali, delle aree di sosta, dell’arredo urbano e del verde.



“Con questa iniziativa – spiega il Presidente della Camera di Commercio di Chieti Silvio Di Lorenzo – continua l’impegno dell’Ente camerale per la ricerca di nuove strategie per il rilancio del tessuto economico dei centri storici. Il Piano di marketing urbano rappresenta un utile strumento che si vuol mettere a disposizione di amministratori, associazioni di categoria, operatori economici e cittadini al fine di aprire un confronto sulle possibili linee di intervento, in una logica di condivisione di obiettivi”.



Parteciperanno alla presentazione:

Tiziana Magnacca, Sindaco di San Salvo

Silvio Di Lorenzo, Presidente della Camera di Commercio di Chieti

Oliviero Faienza, Assessore alla Attività produttive del Comune di San Salvo

Federico Fiorentini, General Manager di BRD Consulting



Per informazioni:

Ufficio Informazione economica, Marketing territoriale Tel. 0871.354349

e-mail: studi@ch.camcom.it