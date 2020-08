Test Motogp a Sepang, Iannone:

Con i test di Sepang prende il via ufficialmente l'avventura di Andrea Iannone in MotoGp in sella alla Ducati Desmosedici del Team Pramac. Il pilota vastese ha effettuato 44 giri nel primo giorno di test, piazzandosi al 16° posto, staccato di più di tre secondi dal migliore in pista, Dani Pedrosa. Per Iannone ci sarà ancora tanto da lavorare, per trovare il giusto feeling con una moto ritenuta tra le più complicate da guidare. Di tempo ce n'è, visto che la stagione prenderà il via il prossimo 7 aprile a Losail. Due mesi, quindi, per prendere le misure con la nuova categoria e preparsi a vivere una stagione da protagonista.

Sul circuito di Sepang tutti gli occhi erano puntati su Valentino Rossi, che tornava sulla Yamaha dopo l'esperienza non certo positiva con la Ducati. Il pilota italiano ha staccato il quarto miglior tempo, tornando a scrivere il suo nome nella parte che conta della griglia dei tempi. Positivo anche l'esordio di Marquez con la moto ufficiale Honda. Lo spagnolo, avversario del "nostro" Andrea in Moto2, ha mostrato subito i muscoli, girando costantemente sui tempi dei migliori della classe.

La concorrenza, per un esordiente come Iannone, sarà agguerrita. Ma al centauro vastese qualità e grinta non mancano. "Abbiamo sofferto questo primo giorno in pista- ha commentato Andrea Iannone-, come del resto tutti i primi giorni di test. Sto facendo fatica a capire dove e come migliorare la moto, ma confido nel fatto che i prossimi due giorni di lavoro mi permetteranno di capire quale direzione intraprendere.

C’è un ottimo feeling con la squadra- ha aggiunto il pilota vastese- , il team è fantastico ed è composto da giovani e questo mi trasmette positività. C’è tanta voglia di fare da parte mia, da parte della squadra e da parte di Ducati e credo che con il giusto tempo e la giusta pazienza otterremo risultati migliori. Ora dobbiamo tenere duro e cercare di risolvere i problemi che si presentano. Ringrazio tutti, la Ducati, la squadra e tutti i tifosi che spero mi concedano il tempo utile per cominciare ad andare forte con questa nuova moto".