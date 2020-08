La commissione Bilancio del Consiglio comunale farà "chiarezza sulle molte responsabilità politiche e amministrative dell'esecutivo precedente". Tiziana Magnacca, sindaco di San Salvo, apre un nuovo fronte polemico contro il suo predecessore di centrosinistra, Gabriele Marchese.

Lo fa dopo la seduta del Consiglio in cui "in merito alla discussione sulla Tarsu, la maggioranza ha votato un provvedimento che delega i revisori dei conti a verificare a quanto ammonta l’ammanco alle casse comunali a causa delle mancate informazioni ai cittadini da parte delle passate amministrazioni e delle mancate verifiche anno per anno. Per questo si è delegato alla commissione Bilancio di fare chiarezza sulle responsabilità politiche ed amministrative dell’esecutivo precedente. Sull’accertamento Tarsu - sostiene la Magnacca - le minoranze hanno cercato di ribaltare la verità scaricando sull’operato di questa maggioranza colpe non sue e notizie non corrispondenti alla realtà. Oggi devo comunicare la mia preoccupazione sulle politiche attuate in passato e che hanno prodotto un elevato mancato gettito nelle casse comunali, con la conseguenza che si sarebbe potuto pagare meno sia i servizi resi dal Comune, ma anche meno tasse solo se chi mi ha preceduto avesse avuto più responsabilità ed oculatezza amministrativa. È intento della maggioranza consiliare" di centrodestra "fare chiarezza sia sul passato e sia sulle azioni da mettere in campo al fine di garantire al cittadino più servizi a meno costi”.