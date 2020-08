Curva ai giuliesi, gli Aragonesi:

Non si placa la rabbia dei tifosi della Vastese per quanto accaduto domenica pomeriggio allo stadio Aragona, quando per la partita Vasto Marina-Giulianova, ai tifosi ospiti, storicamente rivali dei vastesi, è stata assegnata la curva D'Avalos, da sempre cuore del tifo biancorosso. Un vero e proprio oltraggio per gli ultras che sono venuti a conoscenza della notizia mentre erano in trasferta a Penne.



Come se non bastasse i giuliesi al termine della gara hanno tentato di bruciare il gazebo utilizzato come bar e avrebbero anche danneggiato i bagni e imbrattato i muri, danni dei quali al momento non si conosce l'entità.

Alcuni rappresentanti del direttivo Aragonesi, tra i quali Raffaele, Antonio, Sebastiano, Emidio e Nicola, sono intervenuti sulla questione, nell'attesa di sapere a chi spetterà pagare il gazebo. Raffaele segue da 35 anni la squadra della sua città e sostiene che si tratta della prima volta che si verifica un episodio del genere: "Non è mai accaduto in Italia, la curva ospite è fatta apposta, tante volte anche a noi è capitato di tifare sotto la pioggia, non ci sono giustificazioni, non avevamo mai visto prima nulla di simile, è vergognoso, avrebbero dovuto interpellarci, anche perchè abbiamo del materiale, come striscioni e bandiere che avrebbero potuto rubare".

"L'anno scorso - proseguono gli Aragonesi - con il Vasto Marina c'era l'accordo di tenere chiusa la curva per rispetto dei tifosi di Vasto. Quella è la nostra casa, vedere altri sostenitori lì è irrispettoso, ci sono altre zone dove farli entrare, così come è stato brutto sapere che il Giulianova a fine partita esultava sotto la D'Avalos davanti al proprio pubblico. Se tutto questo fosse successo in un'altra città d'Italia la reazione sarebbe stata diversa".

Su quando sarebbe stato commesso il fatto non ci sono dubbi: "Qualcuno ha detto che le bruciature erano stati fatte in precedenza, ma domenica scorsa, al termine di Vastese-Amatori Passo Cordone, non c'erano. In settimana ci siamo rivisti allo stadio per organizzare la trasferta di Penne e il gazebo era in buone condizioni. Gli unici ad essere entrati sono stati i dipendenti del Comune che hanno cancellato le scritte sui gradoni, o sono stati loro, ma lo escludiamo assolutamente, oppure sono stati i giuliesi".

C'è da chiarire anche la questione relativa al pagamento: "Oltre al danno che abbiamo subito c'è anche la beffa, il gazebo non è nostro e potrebbe spettarci di dover pagare al proprietario qualcosa di cui non siamo responsabili noi ma altri e questo per principio non è giusto. Tra l'altro gestiamo quel bar solo ed esclusivamente per offrire un servizio durante la partita, non lo facciamo per guadagnare".

"Vorremmo sapere - concludono gli ultras - se sarà fatta una denuncia e da chi, e a chi il Comune farà pagare gli altri danni arrecati alla struttura, se al Vasto Marina o al Giulianova". Un episodio condannabile che contribuisce anche ad aumentare la rivalità già esistente tra le due tifoserie: "Se dovessimo giocare contro di loro, dopo tutto ciò, sarebbe una partita ancora più a rischio, si poteva evitare, bastava un minimo di buon senso".