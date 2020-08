Nasce la Compagnia d'arte Vastese di Gianluigi Delli Quadri. E' stato l'incontro presso la Trattoria Da Peppe a dare "il la" a questo nuovo sodalizio. "Mi piace qualsiasi forma d'arte -ha spiegato l'artista vastese-, e così ho pensato ad una compagnia che non si focalizzi solo su un aspetto, ma che riesca ad unire tutte le forme espressive".

Quest'estate Delli Quadri ha ottenuto grandi consensi con "La Zippanne 3". E per questo ha deciso di dare forma a questa nuova esperienza. "Per me questo è stato l'anno della rinascita -ha commentato facendo riferimento ai suoi trascorsi passati-. Il mio intento è quello di riscoprire e riproporre le tradizioni vastesi. E non solo nelle scenette o nelle commedie, ma penso alle canzoni e ai balli che rischiano di essere dimenticati per sempre".

Per questo ha messo su una "squadra" in cui ogni forma d'arte trova espressione. Recitazione, canto, musica e ballo. "Immagino degli spettacoli in movimento, dove ognuno possa esprimere al meglio ciò che sa fare. Senza dimenticare che una compagnia deve essere innanzitutto un modo per stare insieme. Io vi chiedo solo di farne parte -ha detto ai presenti - e poi ci penserò io. Come prima cosa mi darò da fare per trovare una sede".

La voglia di fare non manca. "Il mio desiderio è quello di varcare i confini cittadini e provinciali, ma faremo un passo alla volta", ha concluso Delli Quadri, prima dell'immancabile foto di gruppo e del brindisi benaugurale.