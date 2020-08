Quarto risultato utile consecutivo per il Virtus Cupello calcio a 5. Nella terza giornata di ritorno nel campionato regionale di C2 di calcio a 5 la squadra rossoblù supera com il risultato di 4 a 2 un coriaceo Virtus Majna in uno scontro salvezza emozionante e maschio ma sempre corretto e all'insegna del fair play.



Primo tempo equilibrato anche se il Cupello ha le migliori occasioni da rete. Al 7' Mileno porta in vantaggio i padroni di casa sorprendendo l'estremo ospite con un rasoterra non irresistibile. Risponde il Virtus Majna al 23': Alleva è abile a superare Sputore con un tocco di punta. Si va al riposo sul risultato di 1-1.

Nel secondo tempo è il Cupello che prova ad alzare il pressing ma una ripartenza ospite gela il palasport: al 38' è 1-2. Sale l'agonismo in campo, con numerosi falli al limite, ed è bravo il direttore di gara Giuseppe Melfi della sezione di Vasto (anche internazionale di beach soccer) a tenere in pugno la contesa.

Nel giro di pochi minuti, tra il 10' e il 12' i locali assestano il sorpasso decisivo con bomber Mileno (tripletta per lui) . Al 19' è Alessio Perazzoli a chiudere il match con una rete di pregevole fattura: dopo aver saltato tre avversari deposita in rete con un cucchiaio sull'uscita del portiere villamagnese. A nulla servono gli ultimi assalti ospiti perchè la squadra di mister Porfirio tiene alta la concentrazione e porta altri 3 importanti punti fondamentali per la corsa-salvezza.

Nel prossimo turno il Virtus Cupello sarà impegnato a Torrevecchia Teatina contro il Francavilla.