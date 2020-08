"Un botto e il rumore dei vetri infranti. Una macchina è letteralmente entrata nella farmacia e poi, in retromarcia, ha abbattuto le palme dello spartitraffico". Così un testimone, ancora spaventato, racconta quello che ha visto e sentito stamattina in pieno centro di Vasto.

L'incidente - Un'auto si è schiantata contro la farmacia Di Domizio. E' accaduto all'incrocio tra corso Garibaldi e via Madonna dell'Asilo, una delle zone più trafficate della città, specialmente nelle ore di punta, quando il traffico aumenta in concomitanza con l'orario di chiusura dei negozi e l'uscita da scuola di molti studenti che frequentano il polo scolastico più importante della città, distante poche centinaia di metri.

L'allarme è scattato poco prima delle 12.30, quando un uomo a bordo di una Kia, per cause in corso d'accertamento, ha perso il controllo della macchina che stava guidando ed è salito sul marciapiede andato a schiantarsi contro la vetrina della farmacia Di Domizio. L'auto è poi ripartita a marcia indietro, finendo contro le palme che si trovano nell'aiuola spartitraffico.

Sul posto i vigili del fuoco, la cui caserma si trova a 200 metri dal luogo dell'incidente, e la polizia municipale. Automobilisti e pedoni passano increduli dinanzi alla scena da film che si è materializzata dinanzi ai loro occhi.

I danni - Fortunatamente non ci sono danni fisici al personale della farmacia o a qualche cliente. Solo tanto spavento dopo aver visto l'auto piombare all'interno. Sarebbe stato sufficiente che qualcuno si trovasse vicino all'ingresso in quel frangente e le conseguenze sarebbero state molto più gravi.