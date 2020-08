Battuta d'arresto casalinga per la Tcm Group Bts San Salvo nel campionato di serie C. La squadra allenata da Giuseppe Del Fra è costretta a lasciare strada agli ospiti de La Fenice Isernia, al termine di una gara il cui risultato di 3-1 forse non la dice tutta sul valore delle dur formazioni scese in campo. A partire subito forte sono i molisani, che riescono ad aggiudicarsi i primi due set con i punteggi di 26-24 e 25-19.

Poi c'è la reazione della Tcm Group Bts, che riesce a far sua la terza frazione. Nel quarto set sono sempre i padroni di casa a condurre avanti. Nel momento decisivo, quando si pensava che si potesse andare al quinto set, l'Isernia è riuscita a rimontare e conquistare l'intera posta in palio vincendo 26-24. Ora, per poter accedere ai sospirati play-off, i sansalvesi dovranno vincere nel prossimo turno a Lanciano e sperare nella vittoria piena dell'Isernia sul Chieti.

"Sarà difficile -ha commentato il tecnico Del Fra al termine del match-. Purtroppo nelle ultime settimane non siamo riusciti a conquistare i punti che ci avrebbero permesso di stare tranquilli. Di certo ci proveremo fino alla fine, per ottenere un risultato che a mio avviso premierebbe la squadra per i sacrifici fatti fino ad oggi".

I risultati

Tcm Group Bts San Salvo - La Fenice Volley 3-1

Caseifico Di Nucci - Pol. Francavilla 3-0

Jurassic Volley - Cedas Sevel Lanciano 3-1

Classifica

30 Caseificio Di Nucci Agnone

22 Cedas Sevel Lanciano

20 Pol. Francavilla

16 Jurassic Volley Chieti

14 Tcm Group Bts San Salvo

11 La Fenice Volley Isernia

4 Impavida Ortona