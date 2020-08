Gli Amici del Basket San Salvo, privi dell’infortunato leader Saverio Celenza per un problema al tendine e del giovane Sacchetta a cui va il nostro più grande in bocca al lupo per il suo prossimo intervento al ginocchio, purtroppo per lui stagione finita, affrontano a testa alta con orgoglio e determinazione la forte Torre de' Passeri vice capolista. La partita si sviluppa sempre su un binario di parità, con qualche allungo della formazione ospite, prontamente ripresa dagli uomini di Linda Ialacci.



Con in campo un quintetto di categoria superiore rinforzati dai due neo acquisti, il giovane promettente Mercurio proveniente dalla Serie B Amatori Pescara e da Alfredo Mancini C1, trascinati da Brandimarte e dal mortifero cecchino Rubino, il Torre de' Passeri piazza 5 uomini in doppia cifra. Quando a 3 minuti dal termine il San Salvo ha la palla dell’aggancio, Tana subisce un contatto dubbio sotto canestro non sanzionato e il Torre Spes non perdona chiudendo ogni discorso con il chirurgico Rubino.



A fine partita consueto “terzo tempo” con tutti i tifosi e la formazione ospite, a base di panettone e spumante, questa volta anche per festeggiare il compleanno dei grande capitano Sergio Desiati.



Arriva comunque ancora una sconfitta per gli uomini del presidente Alberto Antenucci che però affrontano ogni partita con il giusto piglio e con il carattere che contraddistingue il team di San Salvo, sicuri che prontamente saprà rialzarsi. Sabato 9 febbraio contro il Chieti Basket sempre tra le mura amiche.



Parziali: 19-19 19-26 20-19 17-18

Finale: 75-82