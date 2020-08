Pareggio per l'Incoronata Calcio Vasto dopo la sonora sconfitta di Cupello contro lo United. Un pareggio raggiunto allo scadere che evita la beffa contro il Fossacesia 90 che si presenta a Vasto in atteggiamento difensivista. I vastesi prendono come al solito da subito in mano il pallino del gioco, ma sono poche le verticalizzazioni pericolose e il primo tempo si chiude a reti inviolate.

Nella ripresa su un calcio piazzato gli ospiti passano in vantaggio con l'attaccante lesto ad insaccare sotto porta. L'Incoronata non ci sta a subire la beffa e si rinbocca le maniche aumentando la sua pressione, ma non riesce a creare azioni degne di nota pur avendo sempre il possesso palla. Il gol del pareggio vastese arriva all'88' e porta la firma del capitano Luongo che trasforma in gol con uno splendido colpo di testa una punizione battuta da un compagno. Il campionato continua e i biancorossi non mollano, parola di società e di mister Budano. Domenica prossima l'Incoronata farà visita al temibile Furci.





Incoronata Calcio Vasto-Fossacesia 90 1-1 (0-0)

Rete Incoronata: 88' Luongo



Incoronata Calcio Vasto: Padoan, Fioravante, Trentino, Antenucci, Della Penna, Bevilacqua, Monteferrante, Verrone, Cinquina, Luongo, Memmo. A disposizione Galante, Priolo, Teti, Campitelli, Butacu, Scopa, Zucaro. Allenatore Roberto Budano.