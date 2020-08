Maria Chiara Centorami, giovane attrice vastese, è sempre più protagonista nel mondo della recitazione. Ieri ha concluso l'esperienza al Teatro Golden di Roma nello spettacolo "Ti devo spiegare", con Michele Ginestra e Beatrice Fazi. Lo spettacolo, scritto dallo stesso Ginestra e Adriano Bennicelli, con la regia di Roberto Marafante, ha ottenuto ottimi riscontri in termini di pubblico e critica nel mese di programmazione nel teatro romano.

Maria Chiara Centorami ha interpretato la parte di una giovane modella, "elemento di disturbo" tra la coppia. Positivi i commenti da parte degli addetti ai lavori, che hanno evidenziato la sua prova convincente, in particolare nell'esprimersi con la cadenza francese, "tanto da non sembrare italiana". Per Maria Chiara Centorami è stato solo l'ultimo di una serie di lavori importanti, tra cui va citata la partecipazione all'ultimo film di Federico Moccia, "Universitari", che uscirà nelle sale a fine febbraio.

Una carriera in ascesa per la giovane attrice e modella vastese, partita da Miss Italia per compiere un brillante percorso nel mondo dello spettacolo, passando attraverso l'impegno nello studio e tanta gavetta. L'attesa da parte dei suoi concittadini è quella di vederla sul grande schermo e, perchè no, protagonista di uno spettacolo teatrale nell'incantevole cornice del Rossetti.