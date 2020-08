La creatività non manca di certo a questi due giovani vastesi. Andrea Colonna e Fabio Ferruccio ogni tanto tirano fuori, insieme a tanti altri amici musicisti, qualche nuovo progetto. Questa volta hanno creato un duo, i "Disco Socks", componento il brano "Out of City". Lo hanno registrato suonando tutti gli strumenti che servivano e poi hanno realizzato anche un interessante videoclip.

Il set naturale non poteva che essere Vasto, con scene girate in diverse zone della città, dal centro abitato alla Riserva di Punta Aderci, non facendosi mancare qualche scena con il golfo alle spalle. Un progetto interessante e che ora lascia un po' di curiosità su quelli che potranno essere i prossimi brani del duo Colonna-Ferruccio e, soprattutto, se i Disco Socks presto saranno protagonisti anche nei live.