Che la campagna elettorale si svolgesse quasi tutta in televisione era prevedibile. Del resto, da diversi anni, le elezioni nazionali si svolgono così. Ma questo 2013 appena iniziato, con le votazioni che si svolgono per la prima volta a febbraio, è l'anno del disinteresse.

A Vasto la mobilitazione è minima in vista dell'appuntamento del 24 e del 25 febbraio. Lo testimoniano le affissioni elettorali. Tabelle sistemate una settimana fa dal Comune e tuttora semivuote. A tre settimane dall'apertura dei seggi, gli unici manifesti sono quelli del Pd, che pubblicizza i suoi appuntamenti elettorali locali, e di Fratelli d'Italia, il neonato partito di Giorgia Meloni, che ha incollato sugli spazi della propaganda il volto dell'ex ministro e il simbolo del movimento politico fondato alla fine del 2012. Qua e là qualche manifesto di Casa Pound.

Per il resto, molto disinteresse. Fino ad ora, quattro manifestazioni. Due incontri pubblici del Pd (il terzo in settimana organizzato dai rottamatori di Renzi), uno di Sel e uno di Centro democratico. Non ha ancora annunciato nessuna iniziativa il Pdl. E neanche i centristi, alle prese con l'ammutinamento dell'Udc in tutta la regione e con un dato di fatto: a Vasto Scelta civica, la lista di Mario Monti, non è mai nata.

La scusa del disinteresse è che la campagna elettorale si svolge tutta in tv. Col Porcellum, la legge elettorale che tutti i partiti dicono di voler cambiare ma che fa comodo alle segreterie per nominare i parlamentari direttamente da Roma, è facile causare questi risultati. A Vasto l'unica sicura di essere eletta è Maria Amato, vincitrice delle primarie del Pd. Era prevedibile, invece, che non si mobilitasse nessuno in quei partiti in cui le probabilità di elezione di un candidato locale sono pari o vicine allo zero.