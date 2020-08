Due multe per perdita di controllo del veicolo e danneggiamento di aiuola. Queste le sanzioni comminate dalla polizia municipale all'uomo che, pochi minuti prima delle 12.30, ha sfondato con l'automobile la vetrina della farmacia Di Domizio, all'angolo tra corso Garibaldi e via Madonna dell'Asilo, in pieno centro di Vasto.

Si è trattato di un errore umano: il piede che si è incastrato tra due pedali dell'auto. Per fortuna, l'incidente non ha avuto conseguenze gravi. Solo attimi di terrore per la farmacista e i clienti che in quel momento si trovavano davanti al bancone. Subito dopo lo schianto, il conducente della Kia ha innestato la retromarcia, ma è salito sull'aiuola spartitraffico e ha abbattuto una palma, poi rimessa in verticale tramite un sostegno di legno. Dopo il secondo impatto, l'auto ha ripreso a marciare in avanti, ma è finita ancora addosso alla vetrina. Così la polizia municipale di Vasto ha ricostruito l'accaduto.

I vigili hanno chiesto e ottenuto l'intervento di una pattuglia della polizia stradale, per eseguire secondo le procedure previste dalla legge il pre alcol test, che ha dato esito negativo. L'uomo, infatti, ha soffiato nel tubicino e si è accesa la luce verde: nessuna traccia di alcol.

Nei suoi confronti sono scattate le multe per perdita di controllo e del veicolo e danneggiamento di aiuola. Dovrà risarcire il danno subito dalla farmacia, che ha fatto sistemare un vetro nuovo.