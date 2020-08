Durante la settimana dal 19 al 26 Gennaio, l’Aikido Dojo Vasto, che ha la sua sede operativa presso il Centro Sportivo San Gabriele, ha visto la visita del team nazionale di AIkido dell’associazione Takemusu Aikido Egypt, di cui l’insegnante di Aikido residente di Vasto, il maestro Simone Chierchini, è Direttore Tecnico a partire dallo scorso anno.



Il maestro Chierchini, 5° Dan Aikikai e praticante fin dal 1972, è l’aikidoista più esperto e alto in grado di Abruzzo e uno dei nomi di spicco nel panorama dell’Aikido nazionale, avendo raggiunto da anni anche una dimensione a livello internazionale. Il maestro Simone, oltre alla direzione del gruppo di Aikido in Egitto, è anche Responsabile Tecnico dell’Aikido Organisation of Ireland fin dal 1996.



Il gruppo di insegnanti di Aikido egiziani che ha visitato Vasto ha partecipato ad una full immersion in Aikido Tradizionale con il maestro Chierchini, che da qualche anno è impegnato nella diffusione dei preziosi insegnamenti tradizionali dell’Aikido nel mondo arabo. "Gli otto atleti che si sono allenati nella nostra città - ha spiegato Chierchini- dirigono corsi di Aikido di successo nell’area metropolitana del Cairo e hanno sotto la loro responsabilità dozzine di allievi locali.



Il programma svolto, offerto gratuitamente dal maestro vastese con il gentile supporto del Centro Sportivo San Gabriele, ha affrontato tecniche a coppia a mani nude, spada e bastone giapponese, nonché elementi di etichetta tradizionale, filosofia e applicazione alla vita quotidiana dell’Aikido.

Il maestro Chierchini ha ricevuto uno splendido trofeo-ricordo dalle mani del Presidente di Takemusu Aikido Egypt, il signor Mamdouh Bakkar Fayez, cintura nera 2° Dan, che ha voluto testimoniare la gratitudine dell’associazione tutta al maestro Simone per il lavoro svolto a Vasto e per il suo impegno profuso per la diffusione dell’Aikido in Egitto.



Gli atleti egiziani sono rimasti così entusiasti dell'esperienza a Vasto che hanno già prenotato un secondo stage per giugno 2014.



Per informazioni sull’Aikido a Vasto contattare Simone Chierchini al 345/3943286. Email: schierchini@gmail.com Web: www.aikidodojovasto.com