Gentile redazione,



volevo rendervi partecipi del flash mob che si è tenuto sabato sera alle ore 18 presso il reparto ortofrutta del centro commerciale Leclerc di Vasto ponendo alla vostra attenzione alcuni dettagli riguardanti questo avvenimento. L'iniziativa è partita sulla proposta dell'insegnante e coreografa del "Centro Danza Etoile" di Vasto, Cupello e Petacciato Maria De Liberato che, coinvolgendo tutte le sue allieve e in collaborazione col "Dimensione Danza e Fitness" di Gissi diretto dall'insegnante Loredana Rocchio, ha organizzato il flash mob.



L'idea è stata entusiasticamente accolta dalla direttrice del Centro Commerciale Anna Boleto, dato che l'intento dell'insegnante Maria De Liberato era quello di "rianimare" una città come Vasto molto spesso priva di slanci di questo genere. Ha così scelto la musica, la famosa "Banana Boat Song", colonna sonora del film di Tim Burton "Beetlejuice": per chi non ha visto il film in questa scena i protagonisti ballano posseduti dai fantasmi.



Così ieri anche le ragazze hanno ballato sulla coreografia appositamente ideata dalla loro insegnante come fossero "possedute" dalla musica. L'idea era quella di coinvolgere oltre alle allieve e alle loro famiglie anche chi ieri stava semplicemente facendo la spesa, in 3 minuti di puro divertimento.



Il merito va all'insegnante Maria De Liberato e alla sua iniziativa per la nostra città, prima ma certamente non ultima.



Grazie per l'attenzione.





Grazia Schiavone