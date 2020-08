Si è svolta a Sant'Arsenio, provincia di Salerno, la consegna ddel premio nazionale "Christian Campanelli", organizzato dall'associazione "Life Onlus per la Sicurezza Stradale", con l'obiettivo di valorizzare il lavoro di tutti coloro che quotidianamente operano per la sicurezza stradale. Il premio d'oro "Christian Campanelli" è andato all'agente della Polizia Autostradale del distaccamento Vasto Sud Nicola Di Sciascio e alla memoria del suo collega Maurizio Zanella, scomparso lo scorso 30 agosto mentre erano in servizio durante un incidente sull'autostrada A14.

Maurizio Zanella, 50 anni, sposato e con due figli, venne travolto da un'autovettura mentre si trovava con il collega Di Sciascio sul tratto foggiano dell'autostrada A14, per regolare la viabilità dopo che un incendio divampato ai margini della carreggiata aveva creato non pochi problemi di visibilità. Una tragica fine per l'agente di Polizia che aveva sempre svolto il suo lavoro con passione e competenza.

Nel video le interviste realizzate ai premiati dall'emittente Italia 2 Tv, tra cui quella a Nicola Di Sciascio.