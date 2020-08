Il Real Tigre vince 2-0 contro il Quadri ultimo in classifica e resta al comando davanti a tutti. Per la squadra di Antonio Liberatore si tratta della settima vittoria consecutiva. Partita condizionata dal vento freddo e una pioggia fastidiosa e tutto ciò non ha reso la gara molto godibile dal punto di vista dello spettacolo.

Un Quadri molto agguerrito insidia Smerilli in tre occasioni con D'Amico, Marchetti e Di Meco ma il portiere è bravo a tenere i suoi a galla. Poi esce il Real Tigre che nella prima frazione sciupa il vantaggio prima con Di Foglio e poi con Sputore. L'occasione più ghiotta capita in seguito sui piedi di Madonna che però tira a lato.



Il secondo tempo è tutto di marca vastese con Sputore che porta avanti i suoi con un tiro non irrisestibile ma efficace nel trafiggere Pasquarelli. Poi dopo 10 minuti Madonna su rigore sigilla il risultato meritato per i padroni di casa dopo la pressione costante nella ripresa. Vittoria fondamentale in vista del big match di domenica prossima contro il Fossacesia terza forza del torneo.

Tabellino

Real Tigre-Quadri 2-0 (0-0)



Marcatori: 55' Sputore (R), 70' Madonna (R) su calcio di rigore



Real Tigre: Smerilli, Sanconcordio, Manzi, Sabatini, Carlucci S., Carlucci A., Spadaccini, Bogatsu (60' Mastrangioli), Di Foglio, Sputore (75' Portellini), Madonna (75' Romilio). A disposizione Santini, Bozzelli, Sottolana, De Santis. Allenatore Liberatore

Quadri: Pasquarelli, Angelucci (65' Laanani), Scarsellato, Liberatore, Casciato Sett., Casciato Simo, Di Iorio, Di Meco, D'Amico C., Marchetti, D'Amico M. A disposizione Tiberio, Rosa, Di Girolamo, Schieda. Allenatore Viglione

Arbitro: Francesco Di Tullio Francesco di Lanciano

Ammoniti: Sabatini (R), Spadaccini (R), Carlucci S. (R), Angelucci (Q), Scarsellato (Q)





I risultati della 19° giornata. Audax Palmoli-Trigno Celenza 1-1, Borrello-Monteodorisio rinviata, Casalbordino-Castelfrentano 3-0, Orsogna-Fara San Martino 4-0, Real San Giacomo-Scerni 2-2, Real San Salvo-Fossacesia 0-1, Real Tigre Vasto-Quadri 2-0, Torino di Sangro-Casolana 2-1



La classifica. Real Tigre Vasto 44, Fossacesia 40, Borrello * 38, Casolana 36, Monteodorisio * 29, Real San Giacomo 28, Real San Salvo 27, Scerni 26, Casalbordino 23, Torino di Sangro 22, Castelfrentano 21, Trigno Celenza 20, Audax Palmoli 19, Orsogna 17, Quadri 12, Fara San Martino 12 (* Una partita in meno)