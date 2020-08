Martina Cionci torna come ospite a "Quelli Che", la trasmissione condotta da Victoria Cabello con il Trio Medusa. Oggi, a partire dalle 14 su Rai Due, la vastese Miss Sport Diadora, sarà protagonista in studio come tifosa del Pescara, insieme al tenore Piero Marzocchetti. La "coppia" abruzzese era stata già presente in studio a dicembre, quando i biancazzurri giocarono e vinsero 2-0 contro il Genoa. L'auspicio di tutti i tifosi del delfino è che un risultato così positivo possa arrivare anche oggi nella sfida contro il Bologna.

Negli studi della Rai di Milano ci saranno ospiti di prestigio, su tutti Lapo Elkann, uno dei personaggi più discussi e chiacchierati del panorama italiano. E poi Claudio Santamaria e Filippo Nigro, protagonisti dello spettacolo teatrale "Occidente solitario", Gigi Mastrangelo, Paolo Hendel, Miss Simpatia Veronica Maffei, Vittoria Gazzaneo, Totò Schillaci, Corrado Fortuna, Zio Uli, Marco Marsullo, Raffaele Messina e Yuko Kajii.