La Vastese vince 6-2 contro l'Antinrocca e rimane al comando della classifica del campionato Juniores. La squadra di Stivaletta inizia la partita molto bene e con grande concentrazione e infatti dopo 3 minuti è già in vantaggio con una rete di D'Alessandro. I padroni di casa raddoppiano al 15' con Angelo Finamore e al 30' segnano il terzo gol con di Di Laudo.



Nella ripresa D'Alessandro si ripete e realizza una doppietta al 10', a questo punto cala leggermente la concentrazione e gli ospiti segnano, favoriti da un'ingenuità della retroguardia vastese. Giorgio Finamore su punizione mette dentro il quinto gol, ma gli ospiti accorciano ancora, nel finale Antonino fissa il risultato sul 6-2.



Con questa vittoria la Vastese resta al primo posto in classifica al termine del girone d'andata, con 9 vittorie in 13 partite giocate, 2 pareggi e 2 sconfitte, la migliore difesa del torneo con 14 gol subiti, il secondo miglior attacco con 44 gol all'attivo. Inoltre i biancorossi sono imbattuti in casa e non hanno mai perso contro le prime 6.



Soddisfatto l'allenatore Stivaletta: "Un girone di andata che non mi sarei mai aspettato di fare, questa è una grande impresa, ma non abbiamo fatto assolutamente nulla, dobbiamo proseguire su questa strada e migliorarci il più possibile. Il gruppo è la forza di questa squadra".



Lunedì 9 febbraio inizia il girone di ritorno, alle 15.00 al campo sportivo di Vasto Marina arriva il Mario Tano Atessa.



Formazione Vastese: Schiavone, D'Alessandro, Chiari, Savino, Torrione (Bucciarelli), Di Laudo (Morrone), Ayoub (Moretta), Maia (Finamore G.), Antonino, Finamore A., Piras Ierbs). A disposizione D'Adamo, Delle Donne. Allenatore Michele Stivaletta