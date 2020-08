Un Vasto Marina rimaneggiato perde 2-1 in casa contro il Giulianova seconda forza del campionato. Antonaci deve fare a meno di Fonseca squalificato, Rossi Finarelli bloccato dalla febbre e Di Nardo infortunato.

La cronaca. Al 5' i padroni di casa provano subito a passare in vantaggio con un bel tiro in area di Nuzzaci che finisce fuori, la partita non è delle più belle, ci sono poche occasioni da gol. Al 28' il Giulianova segna al termine di una triangolazione tra Angelozzi e Torbidone, quest'ultimo viene servito raso terra dal compagno e calcia di piatto sinistro sul primo palo. Dieci minuti dopo i giallorossi raddoppiano con Tarquini che riceve in area e firma il raddoppio.

Nella ripresa al 13' un tiro dalla distanza di Battista finisce fuori, al 20' Benedetti dalla destra mette in mezzo, Nuzzaci colpisce in sforbiciata, ma Di Giovannantonio para senza problemi. Al 23' il Vasto Marina accorcia, punizione di Nuzzaci oltre la metà campo, il pallone arriva in area, Battista interviene di testa e segna. Al 42' buona occasione per Martelli per pareggiare, ma da posizione centrale in area di rigore manda a lato.





Tabellino

Vasto Marina-Giulianova 1-2 (0-2)



Reti: 28' Torbidone (G), 38' Tarquini (G), 23' st Battista (V)

Vasto Marina: Bruno, Benedetti, Pili, Battista, Martelli, Menna, Nuzzaci, Galiè (17' st Luciano), Cesario, Stivaletta, Riella. A disposizione Gaudino, Piermattei, D'Alessandro, Serafini, Racciatti, Di Giorgio. Allenatore Antonaci

Giulianova: Di Giovannantonio, Palandrani, Valentini, Angelozzi,Stacchiotti, Testoni, Clementoni, Colacioppo, Tarquini, Francia, Torbidone (39' st Campanella). A disposizione Calvaresi, Marini, Fratini, Gagliardi, Iachini, Addazii. Allenatore Grillo

Arbitro: Casalvieri di Avezzano, assistenti Pellicciotta e Ferrante di Lanciano

Ammoniti: Pili (V), Nuzzaci (V), Clementoni (G)