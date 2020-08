E' un gol di capitan Mario Luongo nel secondo tempo a decidere la sfida tra Penne e Vastese. Esordio con vittoria sulla panchina dei biancorossi per mister Di Santo. Ancora una vittoria di misura per la Vastese, dopo quella ottenuta all'Aragona domenica scorsa, con la rete di Soria.

Il primo tempo di Penne è senza particolari emozioni. Il terreno pesante condiziona fortemente le due squadre in campo. Allo scadere del primi 45 minuti il risultato è ancora fermo sullo 0-0.

La rete di Mario Luongo nella ripresa vale 3 punti per i biancorossi. Da valutare in settimana le condizioni di bomber Aquino, uscito dal campo in seguito ad un infortunio, ma non dovrebbe trattarsi di nulla di grave. Al suo posto è entrato Di Vito. Nel finale spazio anche a Della Penna, che ha preso il posto di Soria.

Con la sconfitta dell'Acqua e Sapone per 3-2 i biancorossi tornano in vetta al campionato con due punti di vantaggio. La squadra allenata da Giuseppe Naccarella ha fallito un calcio di rigore allo scadere del match in casa del Sambuceto. La Vastese gioca il prossimo turno alle ore 15.00 domenica 10 febbrario all'Aragona contro il Tre Ville.



Tabellino

Penne-Vastese 0-1 (0-0)

Rete: 10' st Luongo (V)



Penne: Domenicone, Romanelli, Di Simone, Centofanti, Melito M., Di Febo (42′ st Di Felice), Pasta, Cretarola (13′ st Ciarcelluti), Panico, Di Donato (43′ pt Melito A.), Fonticoli. Allenatore Di Michele



Vastese: Marconato, De Curtis, Napolitano, Luongo, Ciarlariello, Irmici, La Guardia, Avantaggiato, Aquino (32′ st Di Vito), Soria (47′ st Della Penna), Pantalone (37′ st Antonino). Allenatore Di Santo



Arbitro: Marco Calabrese di Avezzano, assistenti Mastronardi e Torriero Pompa di Lanciano





I risultati. Amatori Passo Cordone-Folgore Sambuceto 1-0, Caldari-Flacco Porto Pescara 1-2, Castiglione-Valfino-Moscufo 1-2, Penne-Vastese 0-1, Sambuceto San Paolo-Acqua&Sapone 3-2, Torrese-Virtus Ortona 2-4, Tre Ville-Spal Lanciano 0-1, Virtus Cupello-Val di Sangro 2-1, Vis Ripa Lauretum 0-0

La classifica. Vastese 47, Acqua&Sapone e Virtus Cupello 45, Virtus Ortona 44, Amatori Passo Cordone 41, Val di Sangro 38, Sabuceto San Paolo 37, Moscufo 36, Castiglione Valfino, Lauretum e Torrese 35, Folgore Sambuceto e Vis Ripa 31, Penne 24, Tre Ville 21, Flacco Porto Pescara 17, Spal Lanciano 12, Caldari 0

Il prossimo turno. Domenica 10 febbraio, ore 15.00. Acqua&Sapone-Caldari, Flacco Porto Pescara-Castiglione Valfino, Folgore Sambuceto-Moscufo, Lauretum-Penne, Spal Lanciano-Sambuceto San Paolo, Val di Sangro-Torrese, Vastese-Tre Ville, Virtus Cupello-Vis Ripa, Virtus Ortona-Amatori Passo Cordone