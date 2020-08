Non riesce a centrare la vittoria la BCC San Gabriele Volley nell'importante sfida in casa della Virtus Orsogna. Le vastesi rimediano una sconfitta per 3-2 con l'amarezza mitigata dal punto conquistato in classifica. Fallito il sorpasso ai danni dell'Orsogna, che ora precede la BCC Volley in classifica.

A fare la differenza sono stati i numerosi errori commessi da De Marinis e compagne in battuta e ricezione. Dall'altra parte la squadra allenata da Gobbi ha sfruttato al meglio il servizio. Partita tutto sommato "tirata" con il decisivo quinto set andato alle padrone di casa.

Era però importante tornare a casa con il bottino pieno, per poter ambire ancora ad un posto nei playoff. Ora la squadra di Ettore Marcovecchio dovrà vincere tutte le sfide e sperare che Sambuceto, Pescara 3 e lo stesso Orsogna commettano un passo falso.

Domenica prossima impegno sulla carta semplice per la BCC San Gabriele Volley. Alla palestra del Centro Sportivo San Gabriele arriverà il Montesilvano fanalino di coda del campionato.

I risultati

Montesilvano-Pescara 3 0-3

Virtus Orsogna - BCC San Gabriele Volley 3-2

Antoniana Volley - Bks Lanciano 3-0

Francavilla - Sambuco Volley 0-0

Termoli - Costruzioni Papa Altino 0-3

Classifica

42 Antoniana Volley

37 Costruzioni Papa Altino

27 Pescara 3

25 Virtus Orsogna

24 BCC San Gabriele Volley

23 Sambuco Volley

17 Termoli

16 Bls Lanciano

6 Francavilla

5 Pallavolo Montesilvano