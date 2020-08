Continua la marcia vincente della BCC Vasto Basket nel campionato di Divisione Nazionale C. I biancorossi tornano da Venafro con due punti in tasca, dopo una gara intensa e ben giocata. La sfida in terra molisana presentava molte insidie, con gli uomini di coach Mascio in cerca di un riscatto dopo la sconfitta subita a Molfetta.

Prima parte di gara in sostanziale equilibrio, con le duq squadre che si inseguono alternativamente. Ma alla prima sirena sono i vastesi ad essere avanti di un punto. Sterssa musica nel secondo quarto, fino a quando due triple consecutive di Dipierro e Di Tizio segnano un mini-break per la BCC Basket. Al riposo lungo sono gli ospiti ad essere avanti per 34-27.

Il terzo quarto torna ad essere il parziale favorevole alla squadra di coach Di Salvatore. In questa frazione Ierbs e compagni vanno avanti, guidati dalla buona vena di Di Lembo e Marinelli. Si va agli ultimi 10 minuti con i vastesi ancora avanti di nove punti.

Ultimo quarto in cui i biancorossi imprimono un ritmo superiore al proprio gioco. Buona prestazione anche di Marinaro, nonostante un fastidio al ginocchio. Il vantaggio della BCC Basket diventa consistente, fino a toccare il +19. Finisce 64-48 per la formazione del presidente Spadaccini, che conserva così il secondo posto alle spalle del Molfetta vittorioso a Benevento. Seconda piazza in solitaria, vista la sconfitta odierna del San Michele Maddaloni a Mola.

Farmacia Sardella Venafro - BCC Vasto Basket 48-64 (18-19/27-34/34-45/48-64)

Farmacia Sardella Venafro. Ambruoso 2, Minchella 6, Consoli 3, Petrazzuoli 11, Colombo, Brusello 0, Zeoli 0, Ferraro 7, Scafaro 0, Di Bucci 0. Coach: Mascio

BCC Vasto Basket. Sergio 4, Di Lembo 18, Dipierro 12, Di Tizio 10, Marinelli 11, Marinaro 9, Ierbs 0, Bucci n.e., Maggio n.e., Menna n.e. Coach: Di Salvatore