Con l'assemblea generale dei soci che si è tenuta ieri pomeriggio è ripartita ufficialmente l'attività della sezione di Vasto dell'Associazione Arma Aeronautica. Per qualche anno il sodalizio vastese aveva interrotto le sue attività. Ora, grazie all'impegno di tanti ex aviatori e degli appassionati di volo, già soci dell'associazione Volo Vasto, torna in vita anche questa associazione "aperta a tutte le Genti dell'Aria, militari e civili, di ogni grado, ruolo, in congedo ed in attività di servizio, simpatizzanti dello sport aeronautico e del progresso del volo, al di fuori e al di sopra di ogni ideologia politica e nel rispetto di ogni concezione religiosa", come si legge nella presentazione ufficiale.

E' stato il presidente regionale, Angelo Colizza, a tenere a battesimo questa "seconda vita" dell'associazone vastese, che avrà la sua base al Campo Volo di via Incoronata. I soci hanno eletto all'unanimità alla carica di presidente Oreste De Rosa, che negli ultimi mesi si è impegnato con passione per far rinascere l'associazione. Il vice presidente è Michele Marcello Barone, mentre i consiglieri sono Vittorio Emanuele Russo, Alfonso D'Intino, Roberto Bruno, Bruno Giardino, Gianno Pasciuti e Giuseppe Busico.

L'associazione Arma Aeronautica di Vasto sarà il punto di riferimento per il territorio del Vastese, con l'invito a chi ha svolto il servizio militare o ha lavorato nell'aeronautica, militare e civile, ad avvicinarsi al sodalizio. "L'invito è rivolto anche a chi vuole avvicinarsi per la prima volta al volo perchè ne ha la passione - ha detto il presidente De Rosa".