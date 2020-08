Da qualche mese nella zona del casello autostradale Vasto Nord è stata creata una rotatoria provvisoria per regolare il traffico in ingresso e uscita dallo svincolo autostradale ed evitare pericoli nell'immissione sulla statale 16. Per creare questo nuovo sistema di viabilità sono state utilizzate della barriere in plastica, riempite d'acqua per farle essere più pesanti. Ieri, però con il forte vento, le barriere sono volate via come se niente fosse. Molte sono finite proprio al centro della carreggiata, creando non pochi pericoli per gli automobilisti in transito.

Sul posto sono intervenuti gli uomini del gruppo comunale di Protezione civile, che hanno messo in sicurezza la zona, evitando nuovi "voli" dei pezzi di barriera. E' stato poi compito degli addetti dell'Anas ripristinare lo stato delle cose per riportare in sicurezza questa rotatoria sperimentale.