Sulla stampa, le televisioni e sui social network appaiono quotidianamente notizie coniugate sempre in negativo sulla scuola, gli ospedali ed altri servizi pubblici. Certamente sono attendibili. E’ però altrettanto vero che molti, oltre la normalità, sono gli episodi positivi e degni di segnalazione e considerazione.

Mi piace e avverto la necessità di segnalare l’eccellente trattamento riservato ad un membro della mia famiglia nel reparto di Chirurgia dell’Ospedale di Vasto. Abbiamo riscontrato professionalità e disponibilità unite a umanità e gentilezza. Devo aggiungere che tutto il reparto è ben strutturato, accogliente e pulito.

Con la speranza che in futuro oltre alle negatività si segnalino sempre più anche le positività, così da ritrovare fiducia in questa Italia, in noi stessi e nelle nostre capacità rivolgo, a nome mio e di tutta la famiglia, un ringraziamento a tutto il personale medico e paramedico del reparto di Chirurgia dell’Ospedale di Vasto.

Rocco Di Scipio

Dirigente Scolastico