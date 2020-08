"Giuseppe Di Vito parla rappresentando solo se stesso. I sindaci del Vastese ed in generale i sindaci della Sasi hanno un'altra opinione della gestione del presidente Scutti". Lo afferma Camillo Di Giuseppe, segretario provinciale del Partito democratico e sindaco di Altino, commentanto la spaccatura creatasi nel consiglio d'amministrazione della Sasi, dove Giuseppe Di Vito, parlando a ZonaLocale.it, ha denunciato pubblicamente: la Sasi trascura Vasto, dove il potenziamento della rete idrica deve essere la priorità assoluta della società che gestisce acqua potabile e fogne in 92 comuni su 104 della provincia di Chieti. Le polemiche scoppiano nei giorni in cui è venuto a galla l'allarme fenoli e, di conseguenza, la potabilizzazione dell'acqua del Trigno è stata bloccata dal Sian, servizio d'igiene degli alimenti e della nutrizione della Asl. L'acquedotto del Verde attualmente non è sufficiente a rifornire tutta la costa. E così a Vasto e sul litorale la Sasi deve procedere a chiusure notturne dell'erogazione idrica.

Di Giuseppe difende Scutti e la sua gestione: "Certo - ammette - le cose da fare sono molte e bisogna farle da tempo ma alcuni importanti interventi sono già stati realizzati: il raddoppio delle vasca di accumulo a Vasto Marina (che evita lo sversamento in mare), così come il monitoraggio con videocamere e suo seguente pulizia del sistema fognario, la sostituzione nella zona del Vastese di circa 10 chilometri di tubature.Tutto questo nel 2012 poiché parte del 2011 è stato speso a rimettere a posto i conti. I sindaci hanno dimostrato generosità e senso di responsabilità lasciando che il cda si occupassi di risolvere i problemi in piena libertà decisionale e questo ha dato i suoi frutti. Nello specifico alla zona del vastese, la Sasi ha destinato il 40 percento degli investimenti complessivi, proprio nell'ottica di dare priorità alla soluzione di tante emergenze. Con i fondi Fas si proseguirà sulla strada tracciata sia per quando riguarda la depurazione sia per quanto riguarda problemi di fornitura d'acqua che affliggono molte zone del Vastese, tenendo presente che i fondi stanziati riguardano prevalentemente la depurazione. La demagogia non serve dinanzi ai problemi dei cittadini, ed i sindaci lo sanno molto bene. Rinnoviamo la fiducia al presidente Domenico Scutti e plaudiamo al lavoro che sta portando avanti con il cda che anche nell'ultima seduta ha votato all'unanimità".