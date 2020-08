Il vento fortissimo che sta spazzando Vasto e il litorale scoperchia i tetti e fa volare pericolosissime lamiere. Un pezzo della guaina isolante del complesso residenziale Ciancaglini, in via San Michele, si è staccato dal tetto dell'edificio adiacente al grattacielo. La parte pericolante, che pendeva al di sopra dell'ingresso di una banca, è stata rimossa attorno alle 14.30 dagli uomini del gruppo Vasto di protezione civile. Durante le operazioni, la polizia municipale, per motivi di sicurezza, ha chiuso al traffico l'area sottostante.

Nel frattempo, i vigili del fuoco del Distaccamento di via Madonna dell'Asilo erano impegnati vicino alla loro caserma perché una lamiera aveva preso letteralmente il volo, sollevata dalle folate e trasportata dal vento, che l'ha scaraventata da un cantiere che si trova lungo la circonvallazione Istoniense al liceo classico Lucio Valerio Pudente, contro cui si è schiantata. In quel momento, per fortuna, non c'erano né alunni, né professori e personale amministrativo.

Sulla circonvallazione cartelloni pubblicitari divelti dalle raffiche. "In questo momento abbiamo un'emergenza vento a Vasto. Stiamo ricevendo decine di telefonate con richieste d'intervento per alberi e rami che cadono e tabelle pubblicitarie travolte dal vento", dicono gli addetti della centrale operativa del Comando provinciale dei vigili del fuoco di Chieti.

"Stiamo eseguendo molti interventi di rimozione cartelli e cartelloni sradicati dal vento, che ha trascinato anche diversi cassonetti per strada", racconta Eustachio Frangione, responsabile della protezione civile di Vasto. "Abbiamo tagliato la guaina che pendeva dal palazzo. Rischiava di staccarsi tutta e di precipitare al suolo. Al momento, non si registrano emergenze gravi. In ogni caso, rimaniamo in allerta. Tre auto con 8 uomini sono in servizio. Ma possiamo raddoppiarli in caso di necessità".

