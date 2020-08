Sta bene e si è allontanata volontariamente da casa. Subito rintracciata la ragazza che era andata via da Vasto il 30 gennaio. Invece di andare a scuola era fuggita.

E' una ragazza rumena di 17 anni residente a Vasto, dove studia alle superiori. "Si è allontanata, è vero. Ma non è sparita", precisa il capitano Giancarlo Vitiello, comandante dei carabinieri. "Non posso aggiungere altro perché si tratta di una minorenne", si limita a dire l'ufficiale, che non rivela dove si trovi in questo momento la diciassettenne.

La ragazza ha parlato telefonicamente con la madre, con cui si è messa in contatto più di una volta. Sia la donna che le forze dell'ordine sanno in quale località si trova la studentessa. In base ad alcune fonti ufficiose, si troverebbe in Puglia. La famiglia, che ne sente la mancanza ed è comunque preoccupata, le ha chiesto molte volte di tornare al più presto.