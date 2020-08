Renato Marcello, vastese a Perth:

Salve, mi chiamo Renato Marcello, sono nato a Vasto nel 1952 e attualmente vivo in Australia, nella città di Perth. Mi sono trasferito quando avevo appena 19 anni. Ed eccomi, oggi, ad un mese dal mio rientro in Australia, dopo esser tornato nella mia Nazione, nella mia bellissima Vasto…

Ho notato tutti i cambiamenti di questa cittadina. Una sera, riflettendo sulle potenzialità che ha questa nazione, che è sempre stata nel mio cuore, anche a diverse migliaia di chilometri di distanza, mi chiedevo come aiutarla, un metodo semplice, che tutti potessero seguire, che avrebbe potuto dare un pizzico di speranza in più per risollevare l’economia..

Economia, mercato… Comprare italiano!

Ecco, questa potrà essere una piccola ma al tempo stesso grande soluzione, perché, comprando merce italiana, la moneta gira, gira di tasca in tasca, come una catena, dove tutti gli anelli ne traggono benefici…

Sarei molto lusingato e felice di vedere i pareri dei residenti, di chi vive in Italia, per un confronto sincero e costruttivo.

Renato Marcello