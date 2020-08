Ultimo allenamento questa mattina per la Vastese prima della trasferta di Penne, dove ci sarà il debutto in panchina del nuovo allenatore Nicola Di Santo. Gli avversari lottano per la salvezza e attualmente occupano la quintultima posizione in classifica, si gioca alle 15.00, arbitra il signor Marco Calabrese di Avezzano, mentre gli assistenti sono Mastronardi e Torriero Pompa di Lanciano.

Non saranno della partita il difensore Triglione, che si è infortunato nel secondo tempo della gara di domenica scorsa contro l'Amatori Passo Cordone e l'attaccante Alberico. Mister Di Santo dovrebbe schierare un 4-3-1-2, ma ci sono ancora da fare delle scelte, come lui stesso ammette: "Devo ancora valutare, il modulo dovrebbe essere quello, anche se possiamo giocare anche con una sola punta e tre a sostegno. Abbiamo abbondanza in avanti meno negli altri reparti. I centrali di difesa saranno Ciarlariello e Irmici, per i fuoriquota devo ancora decidere. Mi spiace aver perso uno come Triglione, la sua grinta e il suo modo di giocare sono ideali per questa categoria, sarebbe partito titolare, era in un buon momento di forma, anche Napolitano è uno valido".

Per quanto riguarda il centrocampo il tecnico ha in mente un'idea: "Se fosse possibile vorrei separare Luongo e Avantaggiato, Daniele ha tutte le caratteristiche per giocare più avanti e impostare il gioco, così come Di Vito, lo vedo trequartista". In dubbio anche la presenza dal primo minuto di Mattia Di Santo che in settimana si è allenato solo due volte.

Probabile formazione. Marconato, La Guardia, Irmici, Ciarlariello, Caruso, Luongo, Pantalone, Avantaggiato, Di Vito, Soria, Aquino.