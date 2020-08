"Si sta ricostituendo a Vasto una sezione locale di Italia Nostra. La decisione è il frutto di una lunga meditazione e diversi incontri con il responsabile regionale Giancarlo Pelagatti". Lo annunciano Davide Aquilano e Michele Celenza, promotori dell'iniziativa.

"La sezione avrà carattere territoriale e sarà quindi la sezione del Vastese, inteso storicamente come area compresa tra il Sangro ed il Trigno: saranno, quindi, oltremodo gradite le iscrizioni da tutti i Comuni del Vastese.

Un primo incontro si terrà giovedì 7 febbraio, alle ore 21, presso la sede dell'associazione civica Porta Nuova, in corso Dante (all'incrocio con corso Palizzi)".

L'invito ad aderire - "Perchè scegliere Italia Nostra?

- Prima di tutto perché chi vi scrive è sempre più convinto che si deve ripartire necessariamete dal patrimonio culturale ed ambientale, uniche "materie prime" degne di tale nome del nostro Belpaese.

- Perché Italia Nostra parla di tutela dell'ambiente a 360°: ambiente naturale e ambiente antropico, città e campagna, beni culturali e turismo sostenibile, paesaggio e "consumo" del territorio, ma anche, ed ultimamente con maggiore vigore, agricoltura e, soprattutto, agricoltori.

- Poi - e non è di poco conto - a differenza delle altre associazioni che si occupano del patrimonio culturale ed ambientale, Italia Nostra non fa riferimento a nessuna sigla partitica o area politica e, soprattutto, non ha interessi economici in contrasto più o meno aperto con le proprie finalità morali.

L'iscrizione dà diritto a ricevere gratuitamente i 9 numeri del bollettino di Italia Nostra e ad ottenere

sconti a mostre e musei e, naturalmente, a partecipare alle iniziative dell’Associazione.

L'iscrizione è da considerarsi per anno solare, cioè da gennaio a dicembre (ma si riceveranno comunque i 9 numeri della rivista).

Chi effettua l'iscrizione specifici il proprio indirizzo ed invii al più presto copia del versamento a questo indirizzo di posta elettronica (per formare il gruppo fondativo della sezione locale).

E' possibile anche consegnare direttamente a me la quota in contanti nell’incontro di giovedì 7 febbraio: provvederò personalmente ad effettuare un bonifico collettivo. In calce ho riportato il prospetto informativo sui costi e sulle modalità di iscrizione, che trovate comunque sul sito di Italia Nostra".

Davide Aquilano

Informazioni e iscrizioni - Per informazioni:

Davide Aquilano 348 3576711 davideaquilano@inwind.it

Michele Celenza 328 5517274 michelecelenza@gmail.com

Quote associative

Quota annuale (Euro) Quota triennale (Euro)

Socio Ordinario 35,00 90,00

Socio Familiare 20,00 50,00

Socio Giovane

(inferiore 18 anni) 10,00 25,00

Socio Ordinario

Studente (18-26 anni) 15,00 40,00

Socio Sostenitore 100,00 270,00

Ente sostenitore 250,00 -

Socio Benemerito 1000,00 -

Socio Vitalizio 2000,00 (una tantum) -

Socio Estero 60,00 (35,00€ + 25,00€ sp. di spedizione da versare per intero a sede centrale)

Classe Scolastica 30,00 (con spedizione di 3 copie della rivista) -

Modalità di iscrizione

1) Bonifico bancario:

Italia Nostra onlus

Unicredit Banca

filiale 22514

Iban: IT 12 R 02008 05324 000400039817

Codice BIC SWIFT: UNCRITM1E46

2) Versamento sul ccp 48008007 intestato a Italia Nostra onlus

3) Iscrizione tramite modulo online (PayPal) (sul sito di Italia Nostra: www.italianostra.org).