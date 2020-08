Saranno 176 gli scrutatori destinati ai 45 seggi di Vasto per le prossime elezioni del 24 e 25 febbraio. Tutti verranno scelti con un'estrazione pubblica con notaio, in programma lunedì 4 febbraio alle ore 11.00 nella sala consiliare del Municipio, lo ha deciso la commissione consiliare elettorale del Comune di Vasto. 3.966 gli iscritti all'albo degli scrutatori dai quali verranno sorteggiati i nomi.



Nel corso delle precedenti elezioni erano i consiglieri comunali a procedere alle nomine degli scrutatori, ma in questa occasione la commissione ha deciso di procedere all'estrazione, con una limitazione: non potrà essere nominato chi ha svolto la funzione di scrutatore nelle ultime due tornate elettorali, anche se sorteggiato. Per adesso non è stato possibile inserire altre limitazioni.



La decisione di procedere alla nomina ad estrazione è stata presa all’unanimità dai consiglieri comunali della commissione.