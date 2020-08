E' uscita di casa il 30 gennaio per andare a scuola. E da allora non ci sono più tracce di lei. Così è scomparsa una giovane vastese di 17 anni. I genitori, non vedendola rientrare come al solito, hanno denunciato il fatto alla Compagnia dei Carabinieri di Vasto. Così sono partite le ricerche. Attraverso il legale di famiglia, Luigi Colomba, è stata diffusa una foto, che pubblichiamo.

La ragazza ha i capelli biondi e ricci, occhi azzurri. Indossava un giaccone bianco e dei jeans scuri. L'appello della famiglia è rivolto a tutti coloro che possono essere in grado di fornire notizie. L'indicazione è di rivolgersi ai carabinieri.

Per i genitori sono ore di ansia.