La zona industriale di San Salvo è alle prese con la carenza d'acqua legata alla presenza di fenoli nel fiume Trigno. E così le aziende necessitano di acqua potabile per poter andare avanti con le attività. Le autobotti con l'acqua potabile viaggiano senza sosta, garantendo l'approvvigionamento minimo per le attività produttive. Dalla settimana scorsa i volontari della protezione civile Valtrigno sono impegnati quotidianamente nel rifornimento di aziende quali Pilkington, Tyco, Bravo, General Prefabbricati, Daca, D'addario e il comprensorio cittadino, sopperendo al divieto di poter utilizzare quella delle fonti.

"La popolazione vive una situazione disagiata - spiega Giuliano Noè, portavoce della Valtrigno- ,dal canto nostro stiamo facendo il possibile per aiutare i citttadini ma confidiamo in una rapida risoluzione del problema tornando presto ad una normale erogazione idrica per tutto il territorio locale".