Esperienza insolita per tutti i ragazzi della scuola primaria di San Lorenzo di Vasto. Tutti attenti per conoscere cosa significa il volontariato e cosa fa nel tempo libero l’associazione Ricoclaun Vasto Onlus. Tante slide, filmati, power point, considerazioni, per spiegare che da diversi studi, si è potuto verificare che la risata, il buon umore, aiutano a guarire più velocemente, e che quindi la clown terapia, intesa anche solo come volontariato,come quella che propongono negli ospedali di Lanciano , Vasto e Termoli, nel fine settimana, i volontari clown dell’associazione Ricoclaun Vasto Onlus, può essere molto importante.



Questa testimonianza a scuola è scaturita dalla richiesta dell’insegnante Antonella Zocchi, della classe terza A, che per partecipare al concorso” L’amore è la strada per la vita”, bandito dall’associazione “Il tratturo” presso la U.O. Radioterapia Oncologica Ospedale Clinicizzato di Chieti, ha pensato di approfondire le tematiche del volontariato e della clown terapia con la nostra testimonianza, considerato che siamo attivi sul territorio dal 2004. Dall’attenzione dei bambini, dai loro sorrisi, dalle loro domande, siamo certi che sia i ragazzi di terza, che tutti i gli alunni della scuola primaria, abbiano apprezzato questo nostro intervento.



Ci hanno fatto molto piacere i ricordi positivi dei bambini che ci hanno conosciuto in ospedale a Vasto. Le loro paroline affettuose e grate per la nostra attività, valgono più di tanti discorsi. La domanda:”Ma quanto guadagnate?”, ci ha permesso di spiegare che l’essere o diventare “volontario” dell’associazione Ricoclaun o di qualsiasi associazione di volontariato è qualcosa di atipico, nella nostra società legata invece più che mai al profitto. Il volontario infatti non guadagna “denaro”, ricava la gioia di donare il proprio entusiasmo, il proprio impegno e capacità per rendere migliore l’esistenza di chi si trova in difficoltà.



I clown volontari dell’associazione Ricoclaun Vasto Onlus regalano il proprio tempo libero, per dare un istante di gioia ai tanti ricoverati dell’ospedale. Che dire, volete diventare anche voi volontari clown? Stanno per partire i prossimi corsi. Quest’anno abbiamo pensato di differenziarli per città. A marzo ci sarà il corso clown a Lanciano, a maggio a Termoli e a settembre a Vasto.



Ti solletica l’idea, Il sorriso è contagioso...possiamo contagiarti? Contattaci!

