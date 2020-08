È in distribuzione oggi, presso bar, edicole, pub, pizzerie e gelaterie, il trentaduesimo numero di Giovani In Movimento, il mensile cartaceo stampato in 2mila copie, dei giovani del centrodestra vastese. In apertura un articolo a firma del direttore e responsabile del sodalizio, Marco di Michele Marisi, dal titolo “Programmazione, please” sulla mancanza di programmazione territoriale e sulla mancanza di visione del futuro della nostra città; l’editoriale, firmato da Ezra, è intitolato “Lapennachenonscrive”.

Il titolo, dice tutto. Sempre in prima pagina, una intervista all’attore vastese Pietro Bontempo. In seconda pagina, invece, un pezzo dal titolo “Noi italiani. Prima di tutti”, un articolo intitolato “Ogni palleggio, un battito del cuore”, ed infine la rubrica “Lu Vocc’apèrt”.